ترامب: لا أعتقد أن إيران نقلت مخزون اليورانيوم قبل ضرباتنا والقيام بذلك صعب للغاية

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في حديث لشبكة "فوكس نيوز"، إلى أنّه لا يعتقد أنّ ​إيران​ نقلت مخزون اليورانيوم "قبل ضرباتنا والقيام بذلك صعب للغاية"، وذلك وسط تقارير أميركي تشكك في فعالية الضربات الأميركية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران.

ورأى ترامب أنّ "نقل مخزون اليورانيوم صعب وخطير جدا ولم نقدم لإيران إشعارًا كافيًا ولم تكن على علم بضرباتنا".

في وقت سابق، أفادت صحيفة "نيوزويك" الأميركية، نقلًا عن صور أقمار صناعية، بأنّه "يوجد أعمال بناء وحفر مكثفة في منشأة ​فوردو النووية​ ب​إيران​ بعد أيام من الهجوم الأميركي".

وأكّدت أنّ "معدات ثقيلة لا تزال في مكانها وهناك أعمال حفر إضافية في ​منشأة فوردو​ النووية بإيران"، مضيفة "مؤشرات على أن مداخل منشأة فوردو النووية ربما تم إغلاقها عمدا قبل الضربات وهناك مشاهد لطرق جديدة ومواقع حفر قرب مداخل الأنفاق الرئيسية لمنشأة فوردو النووية".

وكشفت الصحيفة أنّ "الصور تشير إلى أن إيران ربما اتخذت إجراء استباقيا لتأمين مكونات حساسة بفوردو".

وأمس، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، وفق ما نقلت عن صور أقمار صناعية، بأنّ "ال​إيران​يين بدأوا أعمالًا في منشأة ​نطنز النووية​".

ويأتي ذلك في وقت يصرّ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نجاح عمليته ويواصل مهاجمة وسائل الإعلام التي تنفي ذلك.