"إن بي سي": ويتكوف سيعقد خلال الأيام المقبلة محادثات مع مسؤولين إيرانيين لبحث إمكانية التوصل لاتفاق

أفادت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية، بأنّ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيعقد خلال الأيام المقبلة محادثات مع مسؤولين إيرانيين"، وذلك بعد أيام من بدء وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وأوضحت أنّ "محادثات ويتكوف ستتناول إمكانية التوصل لاتفاق لوقف تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات عن إيران".
وسبق وأن أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّ بلاده تدرس حاليًا ما إذا كانت ستعود إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي أم لا.
وقال عراقجي إن العودة للمفاوضات "بحاجة إلى تقييم ودراسة فالدبلوماسية مسألة ترتبط بحسابات الكلفة والفائدة والمهم هو مصالحنا وإذا اقتضت مصالحنا فسيتخذ القرار المناسب"، مضيفًا "لدينا تجربة أن أميركا ارتكبت خيانة أثناء المفاوضات وهذا موضع تقييم لدينا".
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