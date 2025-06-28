سموتريتش: لن نوافق أبدا على تقسيم البلاد وتسليم أراض للعدو وإقامة دولة تهدد وجودنا

أشار وزير المالية الإسرائيلي ​بتسلئيل سموتريتش​، في تصريح، إلى أنّه "واثق" أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "سيحرران ​الشرق الأوسط​ من ارتهانه للقضية الفلسطينية".

وقال "لن نوافق أبدا على تقسيم البلاد وتسليم أراض للعدو وإقامة دولة إرهابية تهدد وجودنا ومستقبلنا"، وتابع: "سخيف تصور البعض أن علينا دفع ثمن اتفاقيات سلام بالتنازل عن أراضينا وإقامة دولة فلسطينية".

وكان قد أعرب وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الخميس، عن معارضتهما الشديدة لأي مسار قد يؤدي إلى وقف الحرب على قطاع غزة وإجراء مفاوضات تفضي لإقامة دولة فلسطينية.

يأتي ذلك في أعقاب أنباء عن اتفاق بين نتانياهو وترامب، بشأن إمكانية وقف الحرب بغزة، وتوسيع اتفاقيات سلام مع بلدان عربية، مقابل إجراء مفاوضات قد تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.