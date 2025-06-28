مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى ووقف الحرب في غزة

شهدت ​تل أبيب​ مظاهرات للمطالبة ب​إعادة الأسرى​ ال​إسرائيل​يين ووقف الحرب في غزة.

وأمس كشف الرئيس الأميركي ​​دونالد ترامب​​، أن "اتفاقا لوقف إطلاق النار في ​غزة​ بات قريبا وقد نتوصل إليه الأسبوع المقبل"، وقال: "الناس يموتون في غزة ولا أحد يقدم المساعدة لسكان القطاع بينما نفعل نحن".

إلّا أن مصادر صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية شككت بقرب التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار نظرًا لعدم تغيّر مواقف حركة "​حماس​" ورئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الذي يصرّ على مواصلة الحرب.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أميركي قوله "إننا نعمل مع شركائنا على تحقيق وقف إطلاق النار في غزة بالتزامن مع وصول نتانياهو لواشنطن".