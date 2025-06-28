شهدت تل أبيب مظاهرات للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين ووقف الحرب في غزة.
وأمس كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة بات قريبا وقد نتوصل إليه الأسبوع المقبل"، وقال: "الناس يموتون في غزة ولا أحد يقدم المساعدة لسكان القطاع بينما نفعل نحن".
إلّا أن مصادر صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية شككت بقرب التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار نظرًا لعدم تغيّر مواقف حركة "حماس" ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يصرّ على مواصلة الحرب.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أميركي قوله "إننا نعمل مع شركائنا على تحقيق وقف إطلاق النار في غزة بالتزامن مع وصول نتانياهو لواشنطن".
كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى ووقف الحرب في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.