أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي، عن تدابير سير غدًا بسبب إزالة ركام مبنى محاذي لجسر المطار.

في التفاصيل، أوضحت المديرية أنّه "ستقوم احدى الشركات بأعمال هدم وإزالة ركام أحد المباني المهدّمة والمحاذية لجسر المطار جرّاء العدوان الإسرائيلي، وذلك اعتباراً من الساعة 7،00 صباحاً ولغاية الساعة14،00 من تاريخ 29-6-2025".

وذكرت أنّه "بسبب وجود مخاطر، وحفاظاً على السلامة العامة ستتخذ ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، تدابير السير التالية طيلة فترة الأشغال:

- قطع الطريق امام السير القادم من مستديرة الرحاب باتجاه طريق المطار وتحويله باتجاه جسر المطار – ​الغبيري​ – شاتيلا.

- قطع الطريق الفرعية امام السير القادم من قَبل قاعة بلدية الغبيري الرياضية باتجاه جسر المطار وتحويله نحو طريق المطار القديم".

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً للازدحام.