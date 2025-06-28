الجيش: توقيف شخصَين لارتكابهما جرائم مختلفة وضبط كمية من المخدرات ومستندات مزورة

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنّ "بتاريخ 27/6/2025 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية المواطن (م.د.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وتعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها".

كما أوقفت دورية أخرى السوري (و.ع.) في منطقة الكولا- ​بيروت​ لقيامه بأعمال التزوير، وضبطت في حوزته عددًا من المستندات المزورة ومبلغًا ماليًّا، وفق البيان.

هذا، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.