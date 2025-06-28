وزارة الصحة: شهيدان وجريح في الغارة الإسرائيلية على بلدة محرونة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان، عن سقوط شهيدَين بينهما إمرأة تأثرت بإصابة بليغة وجريح "في غارة العدو ال​إسرائيل​ي بمسيرة على دراجة نارية في بلدة ​محرونة​".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة ​كونين​، أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​ على ​لبنان​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.