"الوطني الحر": آلية اختيار المرشحات والمرشحين للانتخابات النيابية بالتيار شفافة ومحصورة بالمنتسبين

أشارت لجنة الإشراف على الاستطلاعات والتقييم في التيار الوطني الحر، في بيان ردًا على مقال لإحدى الصحف يتناول آلية اختيار المرشحات والمرشحين للانتخابات النيابية في التيار الوطني الحر، إلى أنّ "الآلية الداخلية الخاصة بالتيار شفافة ويتبلّغ المعنيون بنتائجها بشكل مباشر، وهي محصورة بالمرشحين المنتسبين للتيار وليس الحلفاء".
ولفتت إلى أنّ "ما ورد في هذا المقال غير دقيق وفيه شيء من نسج خيال الكاتب فاقتضى التوضيح".
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