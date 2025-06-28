"النشرة": قوة من الجيش تداهم بلدة حورتعلا شرقي بعلبك بحثًا عن مطلوبين

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "قوة من ​الجيش اللبناني​ تداهك بلدة حورتعلا شرقي بعلبك، بحثًا عن مطلوبين على خلفية اشتباكات استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة واسفرت عن سقوط جريحين نُقلا إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة".

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