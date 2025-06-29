مسؤول في الحرس الثوري الإيراني: التهديدات ضد مراجعنا الدينية لن تمر دون عقاب حتى لو فشلوا في تنفيذها

أوضح مسؤول التنسيق في ​الحرس الثوري الإيراني​ محمد رضا نقدي، في مقابلة تلفزيونية، "أننا استخدمنا أقل من 5% من إمكاناتنا خلال مواجهتنا مع العدو"، في إشارة إلى الحرب مع إسرائيل.

وشدد على أن "التهديدات ضد مراجعنا الدينية لن تمر دون عقاب حتى لو فشلوا في تنفيذها"، وقال "المساس بالمراجع الدينية سينتج عنه أسر أو قتل أميركيين في المنطقة"، في إشارة إلى تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال الحرب بامكانية اغتيال المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي.

وأضاف نقدي "بعد كل وعد صادق، حققنا قفزات في تقنياتنا، والآن، إذا ارتكب العدو أي خطأ، فسوف يرى التطوير الذي حققناه في الأيام القليلة الماضية".