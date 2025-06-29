"الجزيرة": قوة إسرائيلية توغلت إلى أطراف قرية رويحينة بريف القنيطرة جنوبي سوريا

أفادت قناة "الجزيرة"، نقلا عن مصادر بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا، بأن "قوة ​إسرائيل​ية توغلت إلى أطراف قرية رويحينة بريف المحافظة". وسبق وأن صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، أن سلطات الإدارة السورية الجديدة تعمل على إيقاف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المناطق الآمنة في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد. وأكد الشرع العمل على إيقاف "الاعتداءات الإسرائيلية عبر مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين". وكان قد جاء تصريح الشرع بعد أن التقى وجهاء وأعيان من محافظة القنيطرة والجولان.

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