«الأونروا» تحذر من تدهور الوضع الصحي بالقطاع

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من مواجهة القطاع الصحي في غزة تحديات تشغيلية جسيمة تهدد قدرته على تقديم الخدمات الطبية الأساسية للسكان.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن المرافق الصحية تعرضت لأضرار جسيمة بسبب العمليات العسكرية المستمرة منذ 6 أشهر، مبينة أن التحديات تشمل صعوبات كبيرة في تنقل الفرق الطبية بشكل آمن، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية ووقود التشغيل الضروري لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية. وأشار البيان إلى استمرار عمليات الهدم الواسعة في شمال الضفة الغربية منذ بداية العملية الإسرائيلية في 21 يناير الماضي، مما زاد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى توفير الدعم العاجل لإنقاذ القطاع الصحي في غزة من الانهيار التام.