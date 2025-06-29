مصادر "الأنباء": لبنان يعمل على رد مفصّل على ورقة باراك والدولة تحاول سحب ذرائع إسرائيل لتوسيع العدوان

أشارت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن "​لبنان​ سيحاول من خلال رده على الورقة الأميركية والذي سيكون مفصليا عند عودة الموفد الأميركي ​توماس باراك​، لجهة محاولة الخروج من الأحجية الجدلية حول أيهما سيتم أولا: سحب السلاح، أم الانسحاب الاسرائيلي؟ وفي هذا السياق، تناهى كلام عن وضع تصور قيد البحث يجد حلا لهذا المأزق الذي يدور جدل حوله منذ شهر شباط الماضي، ويقوم على انسحاب إسرائيل بداية كخطوة أولى من جانبها".

ونسبت المصادر معلومات إلى جهات ديبلوماسية، وذكرت انها أُبلغت إلى المسؤولين الكبار عن إرادة أميركية حاسمة بضرورة الخروج من دائرة المراوحة، والتوجه إلى اتخاذ القرارات التي تسهم في السير نحو الحلول المطلوبة، معتبرة أي مماطلة أو تأخير في غير مصلحة قيام الدولة التي تعاني من ازمات اقتصادية وملفات مجمدة سياسيا وإنمائيا، وهي أشبه بسلسلة مترابطة تبدأ بحل العقدة الأساس، وهي موضوع السلاح والانسحاب الاسرائيلي.

ولفتت مصادر الصحيفة إلى ان الدولة اللبنانية وعبر الجيش، تحاول سحب أي ذريعة إسرائيلية تهدف إلى توسيع العدوان من خلال التحرك والكشف على أي موقع تتبلغ عنه من لجنه الإشراف على وقف إطلاق النار، لجهة الاشتباه بوجود بنى تحتية عسكرية حزبية، كما حصل أمس الاول في منطقة "وادي العصافير" في بلدة الخيام الحدودية.