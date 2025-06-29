بارو: فرنسا تعتزم أداء "دور محوري" في مفاوضات النووي الإيراني

أشار وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، إلى أنّ بلاده وشركاءها الأوروبيين الرئيسيين يعتزمون الاضطلاع بـ"دور محوري" في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، خاصة بسبب قدرتهم على إعادة فرض عقوبات على طهران.

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