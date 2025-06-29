عراقجي: الأمة الإيرانية ستصمد في وجه كل من يحاول أن يقرر مصيرنا حتى آخر قطرة دم

أشار وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​، تعليقًا على مراسم تشييع​ قادة عسكريّين وعلماء إيرانيّين ومدنيّين قُتلوا في الهجمات الإسرائيليّة الأخيرة على إيران، إلى أنّ "مرّةً أخرى، أظهر ​الشعب الإيراني​ العظيم للعالم قوّته وصموده المذهلَين".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "أفواج الوطنيّين الّذين خرجوا إلى الشّوارع في إيران، لتكريم القادة العسكريّين والعلماء والباحثين والمدنيّين، بمن فيهم النّساء والأطفال الأبرياء، الّذين قُتلوا بدمّ بارد على يد النّظام الإسرائيلي الجبان، لديهم جميعًا رسالةً واحدة: على عكس النّظام الإسرائيلي الضّعيف، نحن لا نخفي خسائرنا. نحن فخورون بشهدائنا، فهم قدوتنا".

وأضاف عراقجي: "كونوا على ثقة بأنّه مقابل كل ضابط أو عالِم سقط، اصطف المئات ليحلّوا محلّه"، مؤكّدًا أنّ "الأمّة الإيرانيّة القويّة والصّامدة، ستصمد في وجه كل من يحاول أن يقرّر مصيرنا، حتّى آخر قطرة دم".