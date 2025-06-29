أشار وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي، تعليقًا على مراسم تشييع قادة عسكريّين وعلماء إيرانيّين ومدنيّين قُتلوا في الهجمات الإسرائيليّة الأخيرة على إيران، إلى أنّ "مرّةً أخرى، أظهر الشعب الإيراني العظيم للعالم قوّته وصموده المذهلَين".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "أفواج الوطنيّين الّذين خرجوا إلى الشّوارع في إيران، لتكريم القادة العسكريّين والعلماء والباحثين والمدنيّين، بمن فيهم النّساء والأطفال الأبرياء، الّذين قُتلوا بدمّ بارد على يد النّظام الإسرائيلي الجبان، لديهم جميعًا رسالةً واحدة: على عكس النّظام الإسرائيلي الضّعيف، نحن لا نخفي خسائرنا. نحن فخورون بشهدائنا، فهم قدوتنا".
وأضاف عراقجي: "كونوا على ثقة بأنّه مقابل كل ضابط أو عالِم سقط، اصطف المئات ليحلّوا محلّه"، مؤكّدًا أنّ "الأمّة الإيرانيّة القويّة والصّامدة، ستصمد في وجه كل من يحاول أن يقرّر مصيرنا، حتّى آخر قطرة دم".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: الأمة الإيرانية ستصمد في وجه كل من يحاول أن يقرر مصيرنا حتى آخر قطرة دم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.