ذكرت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس"، أنّ "وزير الدّفاع السّعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس هيئة الأركان العامّة للقوّات المسلّحة الإيرانيّة اللّواء ​عبدالرحيم موسوي​، جرى خلاله استعراض العلاقات الثّنائيّة بين البلدين في المجال الدّفاعي، وبحث تطوّرات الأوضاع في المنطقة؛ والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع السعودي بحث مع رئيس هيئة الأركان الإيرانية بجهود الحفاظ على الأمن بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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