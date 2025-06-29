النظام العسكري في النيجر عيّن "مجلسًا استشاريًا لإعادة التأسيس" بدل الجمعية الوطنية المنحلة

عيّن النّظام العسكري في ​النيجر​ "مجلسًا استشاريًّا لإعادة التأسيس"، وكلّفه تقديم "آراء" إليه، ليحلّ مكان الجمعيّة الوطنيّة المُنحلّة عقب انقلاب في تموز 2023.

وكان قد أُنشئ المجلس في نيسان الماضي، بأمر من رئيس النّظام العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني، وتقضي مهمّته بـ"إبداء رأيه في أي مسألة وطنيّة تُحال عليه"، كما يمكنه "بمبادرة ذاتيّة" تقديم "مقترحات أو توصيات" تُبلّغ إلى الجنرال تياني، بحسب أمر إنشائه.

وتسلّم أعضاء المجلس الـ194 من مدنيّين وعسكريّين، مهامهم في نيامي، بعدما عيّنتهم أقاليم البلاد الثّمانية أو النّظام العسكري. ويعمل هؤلاء الأعضاء كنوّاب، لكن يُطلق عليهم لقب "مستشارين" ولا يتمتّعون بأي سلطة تشريعيّة.

وأكّد رئيس "المجلس الاستشاري لإعادة التّأسيس" والمسؤول الأممي السّابق، مامودو هارونا دجينغاري، خلال حفل التّعيين، أنّ "إعادة بناء بلد عمليّة صعبة ومحفوفة بالمخاطر أحيانًا، لكنّها تُكلّل دائمًا بالنّجاح للشّعوب الصّامدة".

من جهته، توجّه وزير داخليّة النّيجر الجنرال محمد تومبا، إلى أعضاء المجلس، قائلًا: "في ظلّ التحدّيات الأمنيّة الّتي تواجهها النيجر، لا سيّما مكافحة الإرهاب... أدعوكم إلى مواءمة إجراءاتكم بحزم مع المصالح العليا لبلدنا".