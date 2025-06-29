ترامب: أبرموا صفقة في غزة واستعيدوا الأسرى

دعا الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح، إلى "إبرام صفقة في غزة، واستعادة الأسرى". وكانت قد أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أمس، بأنّ "التّقديرات في إسرائيل أنّ ترامب يريد إنهاء الحرب في ​غزة​ بسرعة"، مشيرةً إلى أنّ "زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إلى واشنطن، قد تؤجَّل إلى نهاية الشّهر المقبل، والمواعيد لا تزال قيد البحث".

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