«اليونيفيل»: نعمل مع الحكومة اللبنانية لإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» دعمها المستمر للجيش اللبناني وتعزيز الحوار مع السلطات المحلية من أجل استقرار الجنوب.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، «كثف القطاع الغربي في (اليونيفيل) بقيادة العميد نيكولا ماندوليسي، جهوده المؤسسية من خلال سلسلة لقاءات مع السلطات المحلية في بلديات جنوبية، في إطار الدعم المستمر للجيش اللبناني والحوار مع المجتمع المدني».

وبحسب بيان لـ«اليونيفيل»: التقى الجنرال ماندوليسي مؤخراً رؤساء بلديات العباسية والناقورة وقانا وعيتيت، مجدداً التأكيد على الدور الأساسي للتعاون بين القطاع الغربي لـ«اليونيفيل» والسلطات المحلية.

وقال ماندوليسي: «تواصل قوات حفظ السلام التابعة لـ(اليونيفيل) وجودها الميداني وانخراطها في المجتمعات المحلية في جنوب لبنان، ونواصل تقديم الدعم الحيوي، بما في ذلك تسهيل المهام الإنسانية وتعزيز المبادرات المدنية التي تقوي الروابط مع السكان».

وقال الجنرال ماندوليسي: «نواصل دعم الجيش اللبناني في جهوده لإعادة الأمن والاستقرار، ونعمل مع الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب».

وشهدت اللقاءات مناقشة مسألة حرية حركة عناصر «اليونيفيل» على الأرض، والتي تعتبر أساسية لنجاح المهمة، والتركيز على إشراك الأجيال الجديدة في جهود بناء السلام وتعزيز التفاهم المتبادل. والتقى قائد الكتيبة الإيطالية العقيد جياكومو تريكازي، رئيس بلدية طير حرفا الجديد، ورئيسي بلديتي المنصوري وعلما الشعب، معززاً الحوار والتعاون مع مجتمعات منطقة مسؤوليته.