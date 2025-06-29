شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تدريبيه بحياة كريمة للكشف المبكر للإعاقات والاضطرابات النفسية والسلوكية فى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 09:38 ص

نفذت مؤسسة حياة كريمة ورشة تدريبية عن الكشف المبكر للإعاقات والاضطرابات النفسية والسلوكية عند الأطفال، وذلك فى إطار مبادرة "مسعف حياة كريمة"، والتى اطلقتها المؤسسة.

وتهدف الورشة الي رفع وعي المتطوعين بأهم مؤشرات الإعاقة في السن الصغير، وفهم تأثير الإعاقات على نفسية الطفل والأسرة.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة على أهمية التدخل المبكر، لمساعدة الأطفال في الاندماج في المجتمع وعيش حياة أفضل.

وخصصت المؤسسة جزء من التدريب للإرشاد الأسري و تأهيل الأسرة نفسيًا، حيث أن إرشاد الأهل لأفضل طرق الدعم، كما اهتم التدريب بتوضيح خطوات الوصول للمراكز المتخصصة في الوقت المناسب.



ورشة مسعف حياة كريمة

ورشة مسعف حياة كريمة