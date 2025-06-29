وفاة طفلة غرقا في عكار

توفيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، إثر تعرضها لل​غرق​ أثناء ممارستها السباحة عند أحد شواطئ منطقة عكار شمال لبنان. وذكرت المعلومات أن الطفلة تُدعى “سيدال.أ”، وقد تم نقلها فور وقوع الحادثة إلى أحد المستشفيات لإنقاذها، لكنها توفيت رغم محاولات إسعافها.

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