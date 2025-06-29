القوات الجوية الأوكرانية: مقتل طيّار واختفاء مقاتلة "إف-16" أثناء عملية لصد هجوم روسي

أعلنت القوّات الجوّيّة الأوكرانيّة، أنّ خلال اللّيلة الماضية، قُتل الطيّار من الدّرجة الأولى العقيد ماكسيم أوستيمينكو (من مواليد 1993)، وفُقدت طائرته المقاتلة من طراز "إف-​16​".

وأوضحت في بيان، أنّ الطيّار كان يشارك في "التّصدي لهجوم كبير" روسي بصواريخ وطائرات مسيّرة، قبل أن تتعرّض طائرته لأضرار وبدأت تفقد ارتفاعها، مشيرةً إلى أنّ أوستيمينكو استخدم جميع أسلحته على متن الطّائرة، وأسقط سبعة أهداف جوّيّة. وفي أثناء إسقاط الهدف الأخير، لحقت أضرار بطائرته وبدأت في السّقوط. وهو استطاع تحويل الطّائرة بعيدًا عن منطقة مأهولة، لكنّه لم يتمكّن من القفز بالمظلّة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة قد ذكرت في وقت سابق، أن أوكرانيا أسقطت إحدى طائرتها "إف-16" في صيف 2024، لأن واشنطن أخفت عن كييف تقنية مهمة تتعلق بنظام التعريف Link 16، الذي يقوم بنقل معلومات عن موقع الطائرة إلى العسكريين على الأرض، مما يمكنهم من التمييز بين الطائرات الصديقة وتلك المعادية.