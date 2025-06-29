الراعي: لنصلِ لكي يمنح الله لبنان مسيحيين قديسين يلتزمون القداسة في العمل والصلاة والخدمة

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال ترؤّسه قدّاس عيد القدّيسَين بطرس وبولس، وعيد شفيع ومؤسّس حبريّة "عمل الله- OPUS DEI" القدّيس خوسيه ماريا اسكريفا، على مذبح كنيسة الباحة الخارجيّة للصّرح البطريركي في بكركي، إلى أنّ "في عالمٍ يحاول في كثير من الأحيان أن يحصر الله داخل الجدران، أعاد القدّيس خوسيه ماريا فتح أبواب الإنجيل ليحمل النور الإلهيّ إلى الشارع، والمصنع، والجامعة، والمستشفى، والبيت، أي إلى كلّ مكان يوجد فيه الإنسان".

ولفت إلى أنّه "ذكّرنا أنّ المسيح يريد أن يُلتقى به في قلب هذا العالم، وأنّ العمل البشريّ يمكن أن يصبح تقدمة مقدّسة، وأنّ العلاقات العائليّة مدعوّة إلى أن تتألّه بالمحبّة الإلهيّة. هذه الرسالة ما زالت ملحّة لغاية اليوم، لا سيّما في مجتمعنا ال​لبنان​يّ المُتألِّم من أزمات اقتصاديّة، واجتماعيّة، وأخلاقيّة. أمام تجربة اليأس والاستسلام، يهمس لنا خوسيه ماريا: "قُم! الربّ ينتظرك في حياتك اليوميّة. هناك يريد أن يقدّسك".

وأكّد ​البطريرك الراعي​ أنّ "لبنان بحاجة إلى مسيحيّين ثابتين، كفوئين، مشرقيين، أحرار، ومتجذّرين في الإيمان. لبنان بحاجة إلى علمانيّين قدّيسين، متكوّنين، فاعلين، متغذّين من الأسرار والصلاة. لكن كيف يمكن أن نصبح قدّيسين في قلب الحياة اليوميّة؟".

وذكر أنّ "خوسيماريا يجيب بوضوح: عبر وضع المسيح في مركز كلّ شيء: عبر الاعتراف المنتظم، نبع الرحمة والغفران، عبر الصلاة الداخليّة والسكون في حضرة الله والإصغاء إلى صوته، عبر العمل المتقن الذي يتحوّل إلى مذبح، ووعبر المحبّة العمليّة والفَرِحة والأخويّة".

كما دعا إلى أن "نصلّي بشفاعة القدّيسين الرسولين بطرس وبولس، والقدّيس خوسيماريا، لكي يمنح الله لبنان مسيحيّين قدّيسين هنا والآن، لا ينتظرون ظروفًا مثاليّة، بل يلتزمون القداسة في العمل والصلاة والخدمة والمحبّة والفرح والرجاء".