قوى الأمن: توقيف المتورطين في إشكال أدى إلى تضارب بأحد المجمعات في جوينة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2025-06-22، حصل إشكال بين مجموعة أشخاص في مجمّع "ماليبو باي" في منطقة ​جونية​، أدّى إلى تضارب نتج عنه إصابة بعض الأشخاص، الّذين نُقلوا على الأثر إلى المستشفى".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور انتقلت دوريّة من فصيلة جونية إلى المكان، وباشرت التحقيق بالحادثة. وبناءً على إشارة القضاء المختص، قامت مفرزة جونية القضائيّة بمتابعة التّحقيق، تزامنًا مع تداول فيديو عن الحادثة على مواقع التّواصل الاجتماعي".

وأشارت الشّعبة إلى أنّ "بالتّنسيق مع شعبة المعلومات، تمّ توقيف المتورّطين، والاستماع إلى إفاداتهم، وهم ما زالوا رهن التّحقيق في مفرزة جونية القضائيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص".