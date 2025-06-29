الداخلية السورية: ضبط شحنة قادمة من لبنان تضم 500 ألف حبة كبتاغون و165 كلغ حشيش مخدر

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أعلنت وزارة الداخلية السورية أنّ "بكمين محكم، تمكّنت مديريّة الأمن الدّاخلي في منطقة النبك، بالاشتراك مع فرع مكافحة المخدّرات في ريف دمشق، من ضبط سيّارة تحمل شحنةً من المواد المخدّرة على الحدود السّوريّة- اللّبنانيّة، قادمة من لبنان".
وأوضحت في بيان، أنّ "الشّحنة ضمّت 500 ألف حبّة "كبتاغون" و500 كف "حشيش"، بالإضافة إلى 165 كيلوغرامًا من مادّة الحشيش المخدّر"، مشيرةً إلى أنّه "جرى توقيف شخصين متورّطين في العمليّة، وتحويلهما إلى الجهات القضائيّة المختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
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