شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة النقل بالنواب: حادث وفاة 19 فتاة لن يمر دون اتخاذ إجراءات حاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالتعازي لجميع أهالي ضحايا الطريق الإقليمي الذي راح ضحيته 19 فتاة في عمر الزهور.

وقال عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "بعزي الأهالي، أود أن أوضح أن لجنة النقل والمواصلات منعقدة علي مدار الساعة منذ الحادث بتوجيهات من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي للوقوف علي أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة".

ووجه عابد، الشكر لإعلام مصر الواعي الذي نقل مشاعر المصريين وتفاصيل الحادث، مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة من الحكومة ولجنة النقل تتبع تفاصيل هذه اللجنة، كما أنه تم القبض علي سائق التريلا المتسببة في الحادث وتبين أنه متعاطي مخدرات كما ثبت أن رخصته منتهيه".

وقال :"لا يمكن أبدا أن يكون هذا الحادث ووفاة 19 فتاة يموتوا ويمر هذا الحادث دون اتخاذ أي إجراءات"، مشددا علي أن الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة وأيضا لجنة النقل في انعقاد مستمر للوقوف علي إزالة جميع العوائق الخاصة بالحوادث".