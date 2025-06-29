شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بمستقبل وطن: تكريم أمهات ضحايا حادث المنوفية بـ4 رحلات عمرة ومنح دراسية والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور طارق المحمدي، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالغربية ونائب رئيس جامعة السلام بطنطا والمستشار عبد السلام الذهبي، أمين تنمية الموارد بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، بتكريم عدد من أسر الفتيات ضحايا حادث الطريق الإقليمي المأساوي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 فتاة أثناء توجههن للعمل، حيث قدّم خمس رحلات عمرة لأسرة الطالبة شيماء وأربع من أمهات الضحايا، تخفيفًا عن مصابهم الأليم.

وجاءت هذه المبادرة خلال زيارة أجراها فجر اليوم الأحد، إلى منزل الطالبة شيماء بقرية السنابسة بمحافظة المنوفية، حيث قدّم واجب العزاء لأفراد أسرتها، وأعرب عن عميق حزنه لما أصاب هذه الأسر التي ودّعت بناتها في حادث مأساوي هزّ القلوب.

وقال الدكتور طارق المحمدي: "جئت اليوم لا كمسؤول، بل كأحد أبناء محافظة المنوفية، التي نشأت فيها وحملت على كتفي حلمًا شبيهًا بحلم هؤلاء الفتيات، كنت طالبًا مجتهدًا وأسير على ذات الطريق الذي كنّ يسعين فيه لتحقيق طموحاتهن".

وأعلن خلال الزيارة عن تقديم رحلة عمرة لوالدة الطالبة شيماء، بالإضافة إلى منحة دراسية كاملة في جامعة السلام أو تغطية كافة مصروفات الدراسة لأحد أشقاء الفقيدة، دعمًا لأسرتها واستكمالًا لطريق كانت تسير فيه شيماء بكل تفانٍ، إذ كانت تدرس الهندسة وتعمل في الوقت نفسه.

كما شمل التكريم أربع أمهات آخريات من أمهات الضحايا، هن:

السيدة نعمة عبد الحميد أمين خليل، والدة الطالبة ضحي.

السيدة نادية جيوشي سعداوي والدة الطالبتين أسماء وسحر.

السيدة نبيلة عبد العال مبارك عشماوي والدة الطالبة هدير.

السيدة هالة جيوشي سعداوي والدة الطالبة آية ووالدة المصابة آيات.

وختم المحمدي كلمته قائلاً: " رحل من رحل، لكن أحلامهم باقية، سنسعى جاهدين لأن تظل حية، ونعاهد أسرهم بأن تظل ذكراهم النبيلة حاضرة في ضمير هذا الوطن"..رحم الله الضحايا، وألهم ذويهم الصبر والسكينة.