شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية مستقبل وطن عن حادث المنوفية: لا أحد فوق القانون والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن حادث المنوفية الذى أودى بحياة 19 فتاة، هو حادث مؤلم.

وتابع القصبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم،:" اتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا وندعو الله أن يتغمدهم بوافر رحمته".

واعترف القصبي، بأن هناك خطأ ولابد من المراجعة والمحاسبة ولكن يظل الحق حقا بأننا انتقلنا نقلة نوعية في التصنيف الدولي للطرق، متابعا:" لدينا شبكة طرق حدث بكثير من المزيد من الكوارث والحوادث.

وأشار القصبي إلى أنه إذا كنا ندعو للتحقيق من أجل المحاسبة ولكن ليعلم الجميع أن هذا المجلس هو لا يخشى في الله لومة لائم، وتصدي إلى ملفات عديدة لم يجرؤ مجلس آخر لفتحها، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون ولدينا سلطات نمارسها وحقوق نعمل من خلالها فلا داعي للمزايدة والمتاجرة أو التقليل من عمل المجلس.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية شهدت يوم الجمعة الماضى، حادثًا مروريًا أسفر عنه وفاة 19 فتاة كنّ في طريقهن إلى العمل في إحدى مزارع العنب بالمنوفية، ويبحثن عن رزقهن اليومي، تراوحت أعمارهن بين 14 و23 عامًا.