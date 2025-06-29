في مهرجان غلاستونبري البريطاني: الموت للجيش الإسرائيلي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: فجرت هتافات مناهضة للجيش الإسرائيلي في مهرجان غلاستونبري البريطاني الفني موجة عامة من الغضب والتنديد والشجب في مختلف الأوساط.

وبُثّ عرض مغنيي الراب مباشرةً على قناة بي بي سي يوم السبت، حيث ظهر أحدهم (بوبي فيلان) وهو يهتف بالشعار في الميكروفون: الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي، نعم للدولة الفلسطينة، وانضم إليه بعض الحضور.

كما قدّموا عرضًا أمام شاشة زعمت أن أفعال إسرائيل في غزة ترقى إلى "إبادة جماعية".

و قالت إميلي إيفيس، منظِّمة مهرجان غلاستونبري، إن الهتافات المناهضة للجيش الإسرائيلي "تجاوزت الحدود" ولا مكان في المهرجان لـ"خطاب الكراهية".

ونشرت إميلي إيفيس، منظِّمة مهرجان غلاستونبري، صباح الأحد، تعليقًا على عرض الثنائي بوب فيلان على مسرح ويست هولتس يوم السبت.

وقالت إميلي إيفيس، منظِّمة مهرجان غلاستونبري، إن هتافات "الموت للجيش الإسرائيلي" على مسرح ويست هولتس يوم السبت "تجاوزت الحدود تمامًا".

ونشرت إيفيس، التي شارك والدها مايكل في تأسيس المهرجان، تعليقًا على عرض ثنائي الراب بوب فيلان في اليوم السابق، صباح الأحد.

تجاوز الحدود

وكتبت: "لقد تجاوزت هتافاتهم الحدود تمامًا، ونُذكِّر جميع المشاركين في إنتاج المهرجان بأنه لا مكان في غلاستونبري لمعاداة السامية أو خطاب الكراهية أو التحريض على العنف".

وقالت إنه بينما "كمهرجان، نقف ضد جميع أشكال الحرب والإرهاب، وسنؤمن دائمًا بالأمل والوحدة والسلام والمحبة، وسنناضل من أجلها بنشاط"، مضيفةً أن تعليقات أي فنان "لا ينبغي أبدًا اعتبارها تأييدًا ضمنيًا لآرائه ومعتقداته".

وأضافت إيفيس: "مع ما يقرب من 4000 عرض في مهرجان غلاستونبري 2025، سيظهر حتمًا فنانون ومتحدثون على مسارحنا لا نشاركهم آراءهم".

تكرير الهتاف

ونشر عازف الطبول بوبي فيلان على إنستغرام يوم الأحد، مكررًا بعضًا من الهتاف إلى جانب صورة له. نشرت السفارة الإسرائيلية على موقع X في الساعات التي تلت العرض، معربةً عن "انزعاجها الشديد من الخطاب التحريضي والبغيض".

وأضافت أن الشعار المستخدم هو "يدعو إلى تفكيك دولة إسرائيل".

وأضافت: "عندما تُلقى مثل هذه الرسائل أمام عشرات الآلاف من رواد المهرجان وتُقابل بالتصفيق، فإن ذلك يثير مخاوف جدية بشأن تطبيع اللغة المتطرفة وتمجيد العنف".

معاداة السامية

وأعلنت حملة مناهضة معاداة السامية (CAA) أنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بشأن "قرارها المشين" ببث العرض.

وأعلنت شرطة أفون وسومرست أنها تحقق فيما إذا كان قد تم ارتكاب جريمة جنائية.

وقالت الشرطة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيقوم الضباط بتقييم أدلة الفيديو لتحديد ما إذا كانت هناك أي جرائم قد ارتُكبت تتطلب تحقيقًا جنائيًا".

فرقة نيكاب

صعد بوب فيلان على المسرح قبيل عرض فرقة الراب الأيرلندية "نيكاب"، التي دعا رئيس الوزراء وآخرون إلى إبعادها من مهرجان غلاستونبري وغيره من المهرجانات، بسبب مزاعم تأييدها على المسرح لجماعتي حماس وحزب الله الإرهابيتين.

في النهاية، قررت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عدم بث عرض فرقة "نيكاب" مباشرةً، لكنها أتاحت مشاهدته لاحقًا عبر تطبيق iPlayer.

ووُجهت تهمة الإرهاب لأحد أعضائها، ليام أوغ أو هانايد، في مايو/أيار الماضي بعد اتهامه برفع علم دعمًا لحزب الله في حفل موسيقي.

وطالب زميله في الفرقة، ناويز أو كايرالين، جماهير غلاستونبري يوم السبت بـ"إثارة الشغب أمام المحاكم"، قبل أن يوضح: "لا أعمال شغب، فقط حب ودعم لفلسطين".

ارتدى أو هانايد - المعروف أيضًا باسم مو شارا - كوفية فلسطينية خلال عرضه، وقال للجماهير إنه "رجل حر".

دور بي بي سي

تحدثت وزيرة الثقافة الحكومية، ليزا ناندي، إلى رئيس بي بي سي، تيم ديفي، طلبًا لـ"توضيح عاجل" حول الإجراءات المتخذة بشأن موقع تصوير بوب فيلان.

وفي حديثه لبرنامج "صنداي مورنينغ" على قناة سكاي نيوز، نيابةً عن الحكومة، وصف وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتينغ، الهتاف بأنه "مروع" و"خدعة دعائية وقحة".

وقال في إشارة إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مهرجان نوفا الموسيقي: "إن حقيقة أننا شاهدنا هذا الهتاف في مهرجان موسيقي - في حين كان هناك إسرائيليون في مهرجان موسيقي مماثل تعرضوا للخطف والقتل والاغتصاب، وفي بعض الحالات لا يزالون محتجزين".

وأضاف أنه "في حين أنه لا يوجد مبرر للتحريض على العنف ضد الإسرائيليين... فإن الطريقة التي تشن بها إسرائيل هذه الحرب جعلت من الصعب للغاية على حلفاء إسرائيل حول العالم الوقوف مكتوفي الأيدي وتبرير أفعالها".

وقال: "أود أيضًا أن أقول للسفارة الإسرائيلية: نظّموا أموركم الداخلية، فيما يتعلق بسلوك مواطنيكم والمستوطنين في الضفة الغربية".

زعيمة المحافظين

في غضون ذلك، أعادت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين، نشر مقطع فيديو من حفل بوب فيلان، واصفةً إياه بأنه "مثير للاشمئزاز".

وقالت على قناة X: "العنف ضد اليهود ليس تصرفًا عدائيًا. الغرب يلعب بالنار إذا سمحنا لهذا النوع من السلوك بالاستمرار دون رادع".

وقالت لوسي ماكمولين، التي كانت ضمن الحشد المؤيّد لحفل بوب فيلان، لقناة سكاي نيوز: "عندما يُقتل الأطفال والمدنيون ويُجوّعون، أعتقد أنه من المهم أن يتحدث الناس علنًا عن هذه القضايا.

ومع ذلك، فإن التحريض على المزيد من الموت والعنف ليس هو الحل".

بي بي سي

وعلى صلة، أكد متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن بث بوب فيلان لن يكون متاحًا للمشاهدة على منصة iPlayer.

وأضاف البيان: "كانت بعض التعليقات التي أُدلي بها خلال عرض بوب فيلان مسيئة للغاية".

وأضاف: "خلال هذا البث المباشر على iPlayer، والذي عكس ما كان يحدث على المسرح، صدر تحذير على الشاشة بشأن اللغة القاسية والتمييزية. لا نخطط لإتاحة العرض عند الطلب".