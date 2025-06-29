عراقجي طلب من الأمم المتحدة الاعتراف بمسؤولية إسرائيل وواشنطن في الحرب الأخيرة

طلب وزير الخارجية عباس عراقجي، في رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاعتراف بمسؤولية ​إسرائيل​ وواشنطن في الحرب التي استمرّت 12 يوما ضدّ إيران وانتهت في 24 حزيران بوقف لإطلاق النار.

وقال عراقجي في الرسالة "نطلب رسميا من مجلس الأمن الدولي الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة باعتبارهما البادئَين في العمل العدواني والاعتراف بمسؤوليتهما اللاحقة، بما في ذلك دفع تعويضات وإصلاحات".