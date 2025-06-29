ترامب: الصين ستدفع كثيرا من الرسوم الجمركية وعلينا فعل شيء بشأن العجز التجاري

أشار الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​، في حديث لـ"فوكس نيوز"، الى أن "ما قمنا به في إيران كان رائعا، وكل صاروخ أطلقناه أصاب هدفه ونحن دمرنا المواقع النووية الثلاثة في إيران وإسرائيل استطاعت إلحاق الضرر بمنشآتها النووية".

وقال ترامب " لا أعرف إن كانت سوريا ستوقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل لكنني رفعت العقوبات عنها"، مضيفاً "الصين ستدفع كثيرا من الرسوم الجمركية وعلينا فعل شيء بشأن العجز التجاري، ونحن لدينا اتفاق جيد مع الصين".

ولفت ترامب، الى أنه "لا يمكن لطائرات إيران التحليق من دوننا، ومسربو المعلومات الاستخبارية بشأن ضرباتنا لإيران يجب أن يلاحقوا قضائيا".