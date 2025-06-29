الأرصاد الجوية: انخفاض ملموس بدرجات الحرارة غدًا مع ضباب كثيف على المرتفعات

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "تأثير الكتل الحارّة ينحسر عن الدّاخل اللّبناني اعتبارًا من الإثنين، فتنخفض ​درجات الحرارة​ بشكل ملموس خاصّةً في المناطق الدّاخليّة والجبليّة (ما بين 4 إلى 6 درجات)، ويتحوّل الطّقس إلى صيفي معتدل، مع درجات حرارة دون معدّلاتها بداية تمّوز"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر حزيران يتراوح بين 22 و30 درجة مئويّة في بيروت، بين 21 و29 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في ​لبنان​ اليوم الأحد قليل الغيوم إجمالًا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل والجبال، بينما تنخفض في الدّاخل. تنشط الرّياح مع بقاء ظهور الضّباب الكثيف على المرتفعات المتوسّطة، واحتمال تساقط أمطار خفيفة شمالًا فجر الإثنين".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة، واستقرارها على السّاحل، مع استمرار ظهور الضّباب الكثيف على المرتفعات، ورؤية سيئة".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الثّلثاء قليل الغيوم إجمالًا، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة الّتي تصبح دون معدّلاتها الموسميّة، خاصّةً في الدّاخل والمرتفعات، وتتحوّل الأجواء إلى معتدلة".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأربعاء صافٍ إلى قليل الغيوم، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل والجبال، بينما تنخفض بشكل بسيط في الدّاخل، وتنشط الرّياح أحيانًا".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و35 كم/س، الانقشاع متوسّط إجمالًا على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و85%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 27 درجة مئويّة".