باشرت بلدية صور بأعمال إعادة تأهيل وتشجير المستديرات والفواصل الوسطية بين الطرقات الرئيسية، بالتزامن مع انطلاق العهد البلدي الجديد في مدينة صور، وذلك بدعم وتمويل من مؤسسة مطاعم الجواد في مدينة صور، وبإشراف دائم من لجنتي الزراعة والأشغال في البلدية، ليشكّل ذلك خطوة أولى في خطة متكاملة تهدف إلى تجميل مداخل المدينة والمستديرات الرئيسية، باستخدام أصناف عالية الجودة من الأشجار والنباتات بما يتلاءم مع طبيعة المنطقة ويُضفي طابعًا بيئيًا مميزًا.
هذا وستشمل الأعمال حملة تشجير على امتداد كورنيش الحديقة العامة، مما يوفر الظل لمحبي رياضة المشي ومستخدمي الممرات، ويُساهم في تعزيز جمالية الواجهة البحرية للمدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية صور تطلق حملة تشجير لمداخل المدينة والمستديرات الرئيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.