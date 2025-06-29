"النشرة": جريح اثر إطلاق نار بخلاف عائلي في الهرمل

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "خلاف عائلي في الهرمل ادى الى اطلاق نار من سلاح حربي ما أدى الى سقوط جريح".

على الفور حضرت القوى الامنية والجيش اللبناني الى مكان الخلاف وعملت على تطويق الاشكال وملاحقة مطلقي النار وسط حالة من التوتر تسود المنطقة.