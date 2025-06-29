المديرية العامة للشؤون العقارية أعلنت آلية عمل أمانات السجل العقاري لشهر تموز

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية عن جدول توزيع العمل في امانات ومكاتب ​السجل العقاري​ في مناطق ​جبل لبنان​ خلال شهر تموز ٢٠٢٥.

1. أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم ايام الثلاثاء والاربعاء بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، كما وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وتسليم الافادات العقارية. كما تعلن أنها سوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

اما يوم الخميس فمخصص لاستقبال المعاملات جديدة، وباقي الايام فينحصر للعمل الاداري فقط لا ولا تقبل المراجعات خلالها.

2. أمانة السجل العقاري في الشوف فان ايام الاثنين والثلاثاء الاربعاء والخميس مخصصة لاستقبال المعاملات جديدة وكذلك تسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) كما وتسليم افادات اظهار الحدود والافادات العقارية، اضافة الى جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

3. أمانة السجل العقاري في عاليه فتستقبل ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) كما افادات اظهار الحدود والافادات العقارية.على ان تخصص باقي الايام للعمل الاداري فقط.

- المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم نهار الخميس في 10 تموز 2025 باستقبال معاملات جديدة للمناطق العقارية المذكورة ادناه:

الشعبة الاولى: القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين

الشعبة الثانية:عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب

-المكتب العقاري الكائن في سراي سيقوم نهار الخميس في 24تموز باستقبال معاملات جديدة لجميع المناطق باستثناء القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين- عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب

-المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم ايام الثلاثاء والخميس باستقبال المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)

4. امانة السجل العقاري في المتن ستقوم

ايام الثلاثاء والخميس باستقبال معاملات جديدة و بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) ولا تقبل اي مراجعة الا بطلب خطي

كما وستقوم بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود والافادات العقارية .

5. أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستخصص ايام الاربعاء والخميس لتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين كما واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) وافادات اظهار الحدود والافادات العقارية، كما وتستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .