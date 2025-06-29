وفاة شاب بانقلاب سيارته في وادي بيت الدالي في مشمش العكارية

تم العثور على الشاب ع. ح. العس، 36 عاما ابن بلدة مشمش العكارية، متوفياً بعد انقلاب سيارته في وادي بيت الدالي في البلدة، بعدما فقد لساعات عدة.

وفي التفاصيل، غادر الشاب ع. البلدة صباحًا بسيارته من نوع رينو 12 خضراء اللون، وانقطع الاتصال به بشكل كامل، ما أثار القلق ودفع بأهله وأبناء البلدة للبحث عنه، إلى أن تم العثور عليه داخل مركبته في قعر الوادي، وقد فارق الحياة نتيجة الحادث.