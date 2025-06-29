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النشرة: الرصاص الذي يُسمع في الهرمل من داخل الاراضي السورية ناتج عن اشكال بين عائلات سورية والأمن العام السوري

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النشرة: الرصاص الذي يُسمع في الهرمل من داخل الاراضي السورية ناتج عن اشكال بين عائلات سورية والأمن العام السوري

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان الرصاص الذي يُسمع في الهرمل من داخل الاراضي السورية ناتج عن اشكال بين عائلات سورية والأمن العام السوري، وتشهد المنطقة تبادل لاطلاق النار بين الطرفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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