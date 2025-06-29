شكرا لقرائتكم خبر عن النفق المظلم.. ماذا لو لم تكن ثورة 30 يونيو؟ والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذه الأيام من عام 2013، كانت مصر تقف على حافة هاوية، بعدما دخلت البلاد نفقًا مظلمًا تحت حكم جماعة الإخوان، اتسم بالانقسام المجتمعي، والانهيار الاقتصادي، ومحاولات تفكيك مؤسسات الدولة لصالح التنظيم، سياسات الإقصاء والتخوين كانت تحكم، وأصوات المعارضة تُقمع، وملامح الدولة الوطنية تُمحى لحساب مشروع "التمكين".

وكشف فيديو عن أنه لو لم تقم ثورة 30 يونيو، لاستمرت الفوضى، ولانهارت مؤسسات الدولة، ولأصبحت مصر ساحة مفتوحة لصراعات طائفية وإرهابية، ولخسرت مكانتها الإقليمية والدولية، ولم يكن هناك أمل في إنقاذ الاقتصاد أو حماية الأمن القومي.

وأضاف الفيديو لكن المصريين قالوا كلمتهم، واستعادوا دولتهم. سقطت الجماعة، وتوالت بعدها الإنجازات في كل القطاعات: مشروعات قومية كبرى، شبكات طرق، مدن جديدة، إصلاح اقتصادي، ومؤسسات قوية.