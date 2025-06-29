الموفد الأميركي الى سوريا: اتفاقات سلام مع إسرائيل باتت ضرورية بعد الحرب لسوريا ولبنان

أفاد الموفد الأميركي إلى سوريا توم براك، بأن "اتفاقات سلام مع إسرائيل باتت ضرورية بعد الحرب لسوريا ولبنان"، بحسب ما نقلت وكالة فلرانس برس.
وقال توم براك في مقابلة مع وكالة أنباء الاناضول الرسمية "اشار الرئيس السوري احمد الشرع الى أنه لا يكره إسرائيل وأنه يريد السلام على هذه الحدود. اعتقد أن هذا سيحصل أيضا مع لبنان. إن اتفاقا مع اسرائيل هو أمر ضروري".
وأكد أن "الحرب بين إيران واسرائيل تمهد لطريق جديد في الشرق الأوسط".
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