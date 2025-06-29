شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" يهنئ أبو العينين لتسلمه رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

هنأ حزب الجبهة الوطنية النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس الحزب، بمناسبة تسلمه رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في لحظة دولية فارقة تتطلب قيادات برلمانية حكيمة وصاحبة رؤية واضحة.

وأكد الحزب أن هذا المنصب الرفيع يعكس التقدير الدولي لدور النائب محمد أبو العينين ومسيرته السياسية والدبلوماسية المشرفة، التي لطالما اتسمت بالدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتبني لغة الحوار والتعاون من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

كما ثمن الحزب الجهود التي يبذلها أبو العينين في تعزيز دور مصر البرلماني والإقليمي، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، بما يخدم مصالح شعوب دول المتوسط، ويعزز من فرص التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.