11 قتيلا بانهيار منجم ذهب في شمال السودان

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، عن "مقتل 11 شخصا وأصابة سبعة آخرون إثر انهيار جزئي لأحد مناجم الذهب التقليدية في شمال شرق السودان".
وأوضحت الشركة في بيانها أنها أوقفت العمل في المنجم في وقت سابق وحذرت من الاستمرار في النشاط داخله نظرا لمخاطره الكبيرة على الأرواح"، مجددة "تحذيرها من العمل في المواقع التي تم الإعلان عن إيقافها".
وأوردت أن الانهيار وقع في بئر داخل منجم كرش الفيل في منطقة هويد الصحراوية الواقعة في شمال شرق السودان، بدون أن يحدد تاريخ وقوع الحادث.
ويُعد السودان أحد أكبر منتجي الذهب في القارة الإفريقية.
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