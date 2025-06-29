إيهود باراك: يجب ألا نخدع أنفسنا فنحن لم نقض على التهديد النووي والصاروخي الإيراني

أشار رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك، الى أنه "يجب ألا نخدع أنفسنا فنحن لم نقض على التهديد النووي والصاروخي الإيراني، ومن المرجح أننا أخرنا تقدم البرنامج النووي الإيراني بضعة أشهر فقط وذلك جزئيا بفضل التدخل الأميركي".

وقال باراك ": إيران لا تزال دولة عتبة نووية رغم الضربات التي تلقتها، وإذا لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات مع #إيران فسنجد أنفسنا في حرب استنزاف".