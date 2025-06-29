أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "مسؤولين أمنيين قالوا إن ثمة فرصة نادرة لتغييرات في منطقة الشرق الأوسط"، لافتةً الى أن "القيادة الأمنية ترى ضرورة ترجمة الإنجاز في إيران وغزة للتوصل إلى اتفاق يعيد المختطفين".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون أمنيون قالوا إن ثمة فرصة نادرة لتغييرات في منطقة الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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