ماكرون: المفاوضات مع إيران يجب أن تعالج قضايا الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي وعدم الانتشار النووي

قال الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، الى أن "المفاوضات مع إيران يجب أن تعالج قضايا الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي وعدم الانتشار النووي"، لافتاً الى أنني "أكدت في اتصال مع الرئيس الإيراني على احترام وقف إطلاق النار لاستعادة السلام والعودة إلى المفاوضات".

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