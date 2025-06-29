ذخائر القديسة تريز وصلت الى دير القمر

وصلت ذخائر القديسة "​تريز الطفل يسوع​" إلى دير القمر اليوم، وسط أجواء عابقة بالصلاة والخشوع والإيمان، وجاب موكب مهيب الشارع الرئيسي للبلدة وصولا الى كنيسة سيدة التلة، حيث ترأس رئيس رعية دير القمر المارونية الاب جوزيف ابي عون قداسا احتفاليا بالمناسبة، وعاونه لفيف من الاباء والكهنة، والقى عظة تحدث فيها بعد الذبيحة الإلهية عن معنى ورمزية الحدث الايماني.

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