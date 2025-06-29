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حريق في جرود القبيات وعناصر الدفاع المدني تعمل على إخماده

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حريق في جرود القبيات وعناصر الدفاع المدني تعمل على إخماده

شب حريق في جرود القبيات في عكار، واتت النيران على مساحات شاسعة من الثروة الحرجية.

وتقوم عناصر الدفاع المدني من القبيات والبيرة ومنجز وعيدمون ودير جنين وعندقت وشدرة والهيشة ووادي خالد باخماد النيران. ولكن سرعة الرياح تسهم في اتساع رقعتها وهناك صعوبة كبيرة في السيطرة عليها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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