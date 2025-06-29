حريق في جرود القبيات وعناصر الدفاع المدني تعمل على إخماده

شب حريق في جرود القبيات في عكار، واتت النيران على مساحات شاسعة من الثروة الحرجية. وتقوم عناصر الدفاع المدني من القبيات والبيرة ومنجز وعيدمون ودير جنين وعندقت وشدرة والهيشة ووادي خالد باخماد النيران. ولكن سرعة الرياح تسهم في اتساع رقعتها وهناك صعوبة كبيرة في السيطرة عليها.

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