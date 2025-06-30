3 شهداء في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ، مساء اليوم السبت 28 يونيو 2025 ، استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخر ، بغارتين إسرائيليتين استهدفتا مركبة ودراجة نارية في بلدتي الكونين ومحرونة جنوبي لبنان.

وبعد الغارة على كونين، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل "حسن محمد حمودي المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله في منطقة بنت جبيل"، مشيرا إلى أن حمودي قاد خلال الحرب الكثير من الهجمات بالصواريخ المضادة للدروع نحو إسرائيل.

وفي بلدة محرونة قضاء صور، أفاد إعلام لبناني باستشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين جراء استهداف مسيّرة لدراجة نارية صودف مرور سيارة بجانبها لدى وقوع الغارة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت لاحق، استشهاد أحد المصابين متأثرا بجراحه، لتسفر الغارة على محرونة عن شهيدين.

وفي بلدة كونين بقضاء بنت جبيل، طوّقت فرق الإسعاف والدفاع المدني اللبنانية مكان الغارة.

وعادة ما يتبنى الجيش الإسرائيلي تنفيذ هذه الغارات والاستهدافات، بادعاء قتل ومهاجمة عناصر ومواقع لحزب الله.

المصدر : وكالات