يسرائيل هيوم: انتهاء اجتماع الكابينت بشأن غزة دون قرارات

افادت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الذي عقد اليوم، انتهى دون اتخاذ قرارات بخصوص الحرب على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” الخاصة عن مصادر مطلعة لم تسمّها، قولها إن ​اجتماع الكابينت​ انتهى دون اتخاذ قرارات بخصوص الحرب على غزة.

ووفق المصدر، فقد حصل الوزراء على إحاطة في الاجتماع مفادها: “لا تقدم حتى الآن في المفاوضات مع حركة حماس بخصوص صفقة التبادل”.