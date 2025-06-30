"واشنطن بوست": قتيل وجريحان في انفجار شاحنة بالعاصمة واشنطن

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن "شخص قتل وأصيب اثنان آخران في انفجار شاحنة في الجانب الشمالي من ​فيلادلفيا​ في وقت مبكر من صباح الأحد".

وذكرت أن الانفجار "ألحق أضرارا بالعديد من المنازل".

واستجاب رجال الإطفاء لتقرير عن وقوع انفجار قبل الساعة الخامسة صباحا بقليل، وفقا لإدارة الإطفاء في فيلادلفيا.

ولفت المسؤول التنفيذي في الإدارة دانييل مكارثي، الى أن "أضرارا جسيمة لحقت بنحو خمسة منازل بما في ذلك انهيار مبا"ن.

وأضاف مكارثي "الأمر الأهم هو استقرار المنازل المحيطة والتأكد من عدم انتشار هذا الخطر".

من جهتها، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن شاحنة توصيل تابعة لشركة أمازون انفجرت في واشنطن العاصمة، مما أدى إلى تصاعد سحب من الدخان الأسود في الهواء والتي يمكن رؤيتها على بعد أميال.