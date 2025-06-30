وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجو يشن غارات كثيفة وواسعة في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "سلاح الجو يشن غارات كثيفة وواسعة في قطاع ​غزة​".

وفي وقت سابق من اليوم، وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيرًا إلى "كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، اجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزله، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر"، قائلًا: أخلوا فورًا جنوبًا إلى منطقة المواصي".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "الجيش يعمل بقوّة شديدة جدًّا في هذه المناطق، وهذه الأعمال العسكريّة ستتصاعد، وستشتد وستمتد غربًا إلى مركز المدينة، لتدمير قدرات المنظّمات المسلّحة".